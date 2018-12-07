القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:01 م

الزمالك يقلل من صلاحيات جروس لصالح عبدالعزيز وأمير عزمى

الزمالك يقلل من صلاحيات
dostor.org/2426402


طلب رئيس نادى الزمالك من الثنائى أيمن عبدالعزيز، وأمير عزمى مجاهد، المدربين المساعدين بالجهاز الفنى للفريق، إبداء الرأى الفنى، إلى جانب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، مشيرًا إلى أن الصوت الواحد فقط داخل الجهاز الفنى لن ينتج عنه رأى صحيح، وأنه يتوجب عليهما ممارسة صلاحياتهما الفنية.
وذكر رئيس القلعة البيضاء أن دور الثنائى «عبدالعزيز» و«عزمى»، هو إطلاعه على جميع التفاصيل الخاصة باللاعبين، حتى يتسنى له رسم صورة كاملة لما يحدث داخل الفريق الأول للكرة، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات، وتذليل العقبات أمام الخواجة، رافضًا اقتصار دورهما على قيادة تدريبات المستبعدين، وإحماء اللاعبين، قبل بداية المباريات.
يأتى ذلك، فيما استقر مسئولو الزمالك على رفض تعديل عقد أى لاعب بالفريق، وتأجيل البت فى الأمر إلى نهاية الموسم الحالى، عقب الخروج من البطولة العربية، بعدما كانت النية تتجه لتعديل عقود بعض اللاعبين، حال التأهل للدور ربع النهائى من البطولة، لكن مجلس الإدارة غيّر وجهته بعد ضياع حلم المنافسة على لقب البطولة.
وعلى صعيد الصفقات الشتوية، يواجه مسئولو الزمالك عقبة كبيرة فى طريق إنهاء صفقة عمر خربين، مهاجم فريق الهلال السعودى، بعد أن تلقى اللاعب عروضًا مميزة على رأسها عرض كويتى كبير.
ويسعى مسئولو الأبيض إلى حسم الصفقة سريعًا وقطع الطريق على المنافسين، والاستفادة بخدمات مهاجم الهلال، فى دعم خط الهجوم الذى يعانى مؤخرًا فى ظل تراجع مستوى كابونجو كاسونجو، وعمر السعيد.
من جهة أخرى، حصل مسئولو الزمالك على موافقة الجهات الأمنية على حضور الجماهير مباراة القطن التشادى، فى ذهاب دور الـ٣٢ للكونفيدرالية الإفريقية، ويرغب مسئولو النادى فى حشد حضور جماهيرى كبير لحث اللاعبين على الفوز بالمباراة وحسم أولى جولات الفارس الأبيض فى الكونفيدرالية.

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