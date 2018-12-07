يلا شوت ALAin HD.. مشاهدة مباراة العين والوصل بث مباشر اليوم | ماتش العين ضد الوصل بجودة عالية HD بدون تقطيع ينتظر عشاق الكرة الإماراتية اليوم الجمعة مباريات دور 16 لمسابقة كأس رئيس دولة الإمارات 2018-2019، بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي دبا والوحدة بإستاد مكتوم بن راشد بدبي، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي العين والوصل بإستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

وتقام اليوم الجمعة 7-12-2018 أربع مباريات تجمع الفجيرة وعجمان باستاد نادي الإمارات ، والظفرة ودبا الحصن على ملعب بني ياس ، وحتا والإمارات بملعب اتحاد كلباء، والشارقة والجزيرة باستاد نادي الوصل ، وتختتم المباريات يوم السبت حيث يلتقي بني ياس والنصر باستاد خالد بن محمد بالشارقة، وشباب الأهلي واتحاد كلباء باستاد راشد بن سعيد بعجمان.

يلا شوت ALAin HD.. مشاهدة مباراة العين والوصل بث مباشر اليوم | ماتش العين ضد الوصل بجودة عالية HD بدون تقطيع





العين Vs الوصل.

البطولة : كأس رئيس الدولة الإماراتي (دور الـ 16).

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 + دبي الرياضية 1 + الشارقة الرياضية .

الملعب : استاد آل نهيان بنادي الوحدة .

المعلقين : علي سعيد الكعبي (آبو ظبي) + عبدالله السعدي (دبي) + راشد عبدالرحمن (الشارقة) .





موعد المباراة :

6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:30 مساءاً بتوقيت مصر .

5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:30 مساءاً بتوقيت العراق .

5:30 مساءاً بتوقيت السودان .

6:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:30 مساءاً بتوقيت تونس .

4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.





يلتقي العين والوصل في الساعة 7:30 بتوقيت الإمارات وبفارق ساعة في السعودية 6:30 وبتوقيت القاهرة فستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف على استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي، في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة على قناتي أبو ظبي الرياضية HD 1 ودبي الرياضية، بتعليق كل من علي سعيد الكعبي وعبدالله السعدي.





يلا شوت ALAin HD.. مشاهدة مباراة العين والوصل بث مباشر اليوم | ماتش العين ضد الوصل بجودة عالية HD بدون تقطيع