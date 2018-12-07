"سي إن إن": كبير موظفي البيت الأبيض يستقيل خلال أيام

ذكرت قناة تليفزيون "سي. إن. إن"، اليوم الجمعة- نقلًا عن مصادر لم تذكرها- أنه من المتوقع استقالة جون كيلي من منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلال أيام.



ولم يتسن الاتصال بممثلين للبيت الأبيض للتعقيب على هذا النبأ.



وتحدثت تقارير عن توتر العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب والجنرال المتقاعد كيلي (68 عامًا) منذ فترة طويلة.

وقالت "سي.إن.إن": إن العلاقات ساءت الآن عن ذي قبل، لكن قرار مغادرة كيلي المحتملة ليس نهائيًا ما لم يتم إعلان ذلك.



وكان مصدر قال لـ"رويترز"، الشهر الماضي، إن ترامب يدرس تعيين بديل لكيلي.



وذكر المصدر أن نايك أيرس، كبير موظفي نائب الرئيس مايك بنس، هو أحد المرشحين المحتملين.



وسعى كيلي لتحقيق المزيد من الانضباط والاستقرار في البيت الأبيض، الذي سادته حالة من الفوضى، تحت إدارة ترامب الذي يصعب التكهن بقراراته.

