"جروس" يطالب لاعبي الزمالك بمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز

حرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق مران، اليوم الجمعة، على ملعب النادي، وطالبهم بضرورة مواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة.



وأبدى جروس- خلال اجتماعه مع لاعبي الزمالك- بعض الملاحظات الفنية بخصوص أداء الفريق، أمس، خلال مباراة المصري البورسعيدي ببطولة الدوري الممتاز، التي فاز بها الزمالك بهدفين نظيفين، ليواصل تصدر جدول ترتيب البطولة.



وخاض محمد عنتر، لاعب وسط الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، حيث يعاني اللاعب من إرهاق عضلي، فيما واصل محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، برنامجه التأهيلي في "جيمانزيوم" النادي، وذلك في إطار تجهيزه بعد إصابته في العضلة الضامة بالمعسكر الأخير للمنتخب الوطني.