العين مباشر .. مشاهدة مباراة العين والوصل بث مباشر اليوم .. العين يوتيوب .. يلا شوت AlAin

ينتظر عشاق الكرة الإماراتية اليوم الجمعة مباريات دور 16 لمسابقة كأس رئيس دولة الإمارات 2018-2019، بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي دبا والوحدة بإستاد مكتوم بن راشد بدبي، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي العين والوصل بإستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

العين مباشر .. مشاهدة مباراة العين والوصل بث مباشر اليوم .. العين يوتيوب .. يلا شوت AlAin

وتقام اليوم الجمعة 7-12-2018 أربع مباريات تجمع الفجيرة وعجمان باستاد نادي الإمارات ، والظفرة ودبا الحصن على ملعب بني ياس ، وحتا والإمارات بملعب اتحاد كلباء، والشارقة والجزيرة باستاد نادي الوصل ، وتختتم المباريات يوم السبت حيث يلتقي بني ياس والنصر باستاد خالد بن محمد بالشارقة، وشباب الأهلي واتحاد كلباء باستاد راشد بن سعيد بعجمان.





يلتقي العين والوصل في الساعة 7:30 بتوقيت الإمارات وبفارق ساعة في السعودية 6:30 وبتوقيت القاهرة فستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف على استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي، في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة على قناتي أبو ظبي الرياضية HD 1 ودبي الرياضية، بتعليق كل من علي سعيد الكعبي وعبدالله السعدي.