مناقشات للكتب وزيارات مدرسية بثقافة الغربية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية بفرع ثقافة الغربية، حيث ناقش نادي طفل قصر ثقافة المحلة الكبرى كتاب "أصحاب الجنة".



فيما عقدت مكتبة كفر حجازي الثقافية محاضرة لمناقشة قصة "تعال نلعب ونقرأ" أكدت خلالها ريهام عبدالله على أهمية القراءة والاطلاع وذلك للتعرف بشكل سليم على تاريخ الوطن والقدرة على بناء شخصية مثقفة وواعية وقادرة على مواجهة تحديات العصر.



وأشارت إلى أن المقصود من اللعب هو ممارسة أي نوع من الرياضات البدنية أو الذهنية للمساهمة في تفريغ الطاقات بشكل علمي سليم.



وفي مكتبة كفر كلا الباب الثقافية تم تنظيم زيارة لإحدى المدارس من أجل التعرف على أنشطة المكتبة ومحتوياتها من الكتب، كما تم عمل ورشة فنون تشكيلية لطلاب المدرسة.