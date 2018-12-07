رسميًا.. ترامب يرشح مذيعة سابقة سفيرة لدى الأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيرشح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، لمنصب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لتحل محل نيكي هالي، التي أعلنت استقالتها.



كانت هالي قد أعلنت استقالتها بشكل غير متوقع، في شهر أكتوبر الماضي، ووعدت بأن تظل في المنصب حتى نهاية عام 2018.



عملت "نويرت" في الصحافة والإذاعة لمدة 15 عامًا، بين قناتي "فوكس نيوز" و"ABC News"، كمراسلة ومقدمة برامج في الفترة بين 1998 وحتى عام 2012، كان آخر برنامج قدمته "نويرت" هو "Fox & Friends" عبر قناة Fox News بنيويورك.



تم ترشيح أحد تقاريرها حول المراهقات أثناء الحرب في العراق، لنيل إحدى جوائز الإيمي.



عملت مستشار الشئون الحكومية في قضايا "التأمين الصحي، الضمان الاجتماعي، الضرائب"، وكانت عضوًا في مجلس العلاقات الخارجية.



في أبريل 2017، عُينت كمتحدث رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.. وفي مارس 2018 عُينت وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة والشئون العامة، خلفًا لستيف جولدشتاين.