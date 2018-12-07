الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات بعد بيانات الوظائف

تراجعت الأسهم الأمريكية قليلا عند الفتح، اليوم الجمعة، بعد تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، قلص التوقعات لوتيرة سريعة لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل، لكنه لم يكن كافيا لتبديد المخاوف من تباطؤ اقتصادي.



وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت، منخفضا 28.85 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 24918.82 نقطة، بينما نزل المؤشر ستاندر آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.69 نقطة، أو 0.17%، إلى 2691.26 نقطة.



وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 24.77 نقطة، أو 0.34%، إلى 7163.49 نقطة.