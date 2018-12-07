السعودية تستعد لإطلاق 3 أقمار صناعية جديدة

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق 3 أقمار صناعية جديدة، قبل نهاية العام الجاري.



وتخصص الأقمار الثلاثة الجديدة للأهداف العسكرية والمدنية، وستعمل ضمن البرنامج الوطني السعودي للفضاء، لرصد الأرض وتأمين الاتصالات، ومراقبة واستكشاف الكواكب، وفقًا لموقع صحيفة "الاقتصادية".



بإطلاق هذه الأقمار، ستكون السعودية قد أطلقت 16 قمرا صناعيا، من أبرزها قمر "Arabsat 1A" الذي أطلق بواسطة صاروخ "Ariane 3" الفرنسي، وقمر "Arabsat 1B" الذي أطلق عام 1985 بواسطة مكوك ديسكفري الأمريكي، من مركز جون كيندي الأمريكي.



ومن هذه الأقمار أيضًا "Arabsat 1C" الذي أطلق عام 1992 بصاروخ "Ariane" الفرنسي، وكذلك أقمار (Arabsat 2A وArabsat 3A وArabsat 4A)، فضلا عن "Arabsat 4B" الذي أطلق بصاروخ سويوز الروسي، وقمر "Arabsat 4C" الذي أطلق بصاروخ فرنسى من كازاخستان عام 2008.



كما تضم المجموعة أقمار "Arabsat" الثلاثة 5A5B6B، و(Saudisat 1A-1B-1C) التي أطلقت ما بين عامي 2000 و2002.