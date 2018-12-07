اتفرج HD| العين – الوصل : مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة| يلا شوت

تتجدّد مواجهة الوصل أمام العين بعد أربعة أيام من مباراة الفريقين في دوري الخليج العربي، عندما يلتقيان الساعة 7:30 على استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي، في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة في موعد بفارق ساعة في السعودية 6:30 وبتوقيت القاهرة فستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف.





حقق العين فوزًا مهمًا على حساب الفهود بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من دوري الخليج العربي، وبهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 28 ووصل إلى المركز الثاني وبفارق الأهداف عن الشارقة المتصدر لجدول الترتيب.





اتفرج HD| العين – الوصل : مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة| يلا شوت





يأمل العين أن يبدأ رحلة الحفاظ على لقب الكأس بالطريقة نفسها التي أنهى بها المسابقة الموسم الماضي، بالفوز على الوصل في النهائي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يبدأ المشوار أمام الفريق نفسه، بمعنويات مرتفعة بعدما تفوق في الدوري في عقر دار «الفهود» بزعبيل، ليواصل «الزعيم» اشتراكه في صدارة لائحة الترتيب مع الشارقة بالرصيد نفسه 28 نقطة لكل منهما.

اتفرج HD| العين – الوصل : مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة| يلا شوت

يعتمد حسن العبدولي المدير الفني للوصل على المثلث البرازيلي فابيو ليما وفينسيوس دي ليما وكايو فرنانديز مع ثلاثي الوسط محمد سرور وعلي سالمين وخليل خميس.









تشكيل فريق العين لمواجهة الوصل

خالد عيسى

تسوكاسا شيوتاني - محمد أحمد - إسماعيل أحمد - مهند سالم

محمد عبد الرحمن - يحيى نادر

كايو فيرنانديز - ريان يسلم - حسين الشحات

ماركوس بيرج





تشكيل فريق الوصل لموجهة العين

يوسف الزعابي

أوه بانسوك - أحمد عيسى - عبد الله جاسم - عبد الرحمن صالح

خليل خميس - محمد سرور - خميس إسماعيل

فينيسيوس دي ليما - كايو كانيدو - فابيو دي ليما