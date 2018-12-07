القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:44 م

رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي يكرم مفتي الجمهورية لجهوده في إرساء السلم

رئيس مجلس الإفتاء
أبوظبي - أميرة العناني
dostor.org/2426377

كرم الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم، ورئيس مجلس الإفتاء الإماراتي، في الجلسة الختامية لأعمال منتدى السلم، نحو حلف فضول عالمي فرصة للسلام العالمي، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تقديرًا لجهوده في تعزيز السلم، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف، وإرساء السلام العالمي.

ووجه مفتي الجمهورية الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ عبدالله بن بيه، على اختياره لهذا التكريم في ضوء العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كان مفتى الجمهورية قال في كلمته بالمنتدى إن الإسلام يدعو دائمًا إلى التعايش السلمى والحوار مع الآخر وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو أول من أسس فكرة المواطنة فى "وثيقة المدينة"، لافتًا إلى أن هذه الوثيقة تحتوى على جوانب عظيمة تناولتها الكثير من الدراسات الحديثة، وفيها جوانب أخرى تحتاج إلى المزيد من التركيز والطرح.

رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي يكرم مفتي الجمهورية لجهوده في إرساء السلم
رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي يكرم مفتي الجمهورية لجهوده في إرساء السلم
رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي يكرم مفتي الجمهورية لجهوده في إرساء السلم
رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي يكرم مفتي الجمهورية لجهوده في إرساء السلم
رئيس مجلس الإفتاء الإماراتي يكرم مفتي الجمهورية لجهوده في إرساء السلم
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