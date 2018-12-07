embratoria يلا شوت ALAIN..مشاهدة مباراة العين والوصل بث مباشر في اهم مباريات كأس رئيس الامارات|بين ماتش كورة لايف

ينتظر عشاق الكرة الإماراتية اليوم الجمعة مباريات دور 16 لمسابقة كأس رئيس دولة الإمارات 2018-2019، بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي دبا والوحدة بإستاد مكتوم بن راشد بدبي، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي العين والوصل بإستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

embratoria يلا شوت ALAIN..مشاهدة مباراة العين والوصل بث مباشر في اهم مباريات كأس رئيس الامارات|بين ماتش كورة لايف





وتقام اليوم الجمعة 7-12-2018 أربع مباريات تجمع الفجيرة وعجمان باستاد نادي الإمارات ، والظفرة ودبا الحصن على ملعب بني ياس ، وحتا والإمارات بملعب اتحاد كلباء، والشارقة والجزيرة باستاد نادي الوصل ، وتختتم المباريات يوم السبت حيث يلتقي بني ياس والنصر باستاد خالد بن محمد بالشارقة، وشباب الأهلي واتحاد كلباء باستاد راشد بن سعيد بعجمان.

embratoria يلا شوت ALAIN..مشاهدة مباراة العين والوصل بث مباشر في اهم مباريات كأس رئيس الامارات|بين ماتش كورة لايف





يلتقي العين والوصل في الساعة 7:30 بتوقيت الإمارات وبفارق ساعة في السعودية 6:30 وبتوقيت القاهرة فستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف على استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي، في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة على قناتي أبو ظبي الرياضية HD 1 ودبي الرياضية، بتعليق كل من علي سعيد الكعبي وعبدالله السعدي.





embratoria يلا شوت ALAIN..مشاهدة مباراة العين والوصل بث مباشر في اهم مباريات كأس رئيس الامارات|بين ماتش كورة لايف