القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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09:36 م

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03:46 م

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مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
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02:42 م

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11:31 ص

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12:42 ص

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10:34 م

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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:38 م

مباراة العين والوصل بث مباشر .. يلا شوت العين والوصل كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش العين ضد الوصل

مباراة العين والوصل
dostor.org/2426370

مباراة العين والوصل بث مباشر .. يلا شوت العين والوصل كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش العين ضد الوصل
ينتظر عشاق الكرة الإماراتية اليوم الجمعة مباريات دور 16 لمسابقة كأس رئيس دولة الإمارات 2018-2019، بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي دبا والوحدة بإستاد مكتوم بن راشد بدبي، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي العين والوصل بإستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

مباراة العين والوصل بث مباشر .. يلا شوت العين والوصل كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش العين ضد الوصل

وتقام اليوم الجمعة  7-12-2018 أربع مباريات تجمع الفجيرة وعجمان باستاد نادي الإمارات ، والظفرة ودبا الحصن على ملعب بني ياس ، وحتا والإمارات بملعب اتحاد كلباء، والشارقة والجزيرة باستاد نادي الوصل ، وتختتم المباريات يوم السبت حيث يلتقي بني ياس والنصر باستاد خالد بن محمد بالشارقة، وشباب الأهلي واتحاد كلباء باستاد راشد بن سعيد بعجمان. 

مباراة العين والوصل بث مباشر .. يلا شوت العين والوصل كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش العين ضد الوصل

يلتقي العين والوصل في الساعة 7:30 بتوقيت الإمارات وبفارق ساعة في السعودية 6:30 وبتوقيت القاهرة فستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف على استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي، في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة على قناتي أبو ظبي الرياضية HD 1 ودبي الرياضية، بتعليق كل من علي سعيد الكعبي وعبدالله السعدي.
مباراة العين والوصل بث مباشر .. يلا شوت العين والوصل كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش العين ضد الوصل

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