في العارضة لايف| مشاهدة مباراة العين والوصل بتاريخ 7/12/2018 مباراة كأس رئيس الدولة (بث مباشر)

يتلقي العين ونظيره الوصل في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن دور الستة عشر من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في مواجهة ضد التكهنات والتوقعات، وهو اللقاء الثاني للفريقين خلال أقل من أسبوع، بعد مباراتهما في الجولة الثانية عشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، التي استضافها استاد الوصل بزعبيل، وحسمها الفريق البنفسجي لمصلحته بثلاثة أهداف لهدف، وتعتبر هذه المباراة بمنزلة رد الاعتبار بالنسبة إلى الإمبراطور الوصلاوي، وتأكيد الجدارة للزعيم العيناوي، بيد أنها لا تقبل القسمة على اثنين، لكونها بخروج الخاسر حسب لائحة المنافسة.





اهتمام





أكمل العين تحضيراته بمران أخير أجراه أمس على ملعبه تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، وسط اهتمام إداري وجماهيري واضح قبل أن يغادر الفريق بعده مباشرة إلى العاصمة أبوظبي للمبيت هناك في انتظار لقاء الليلة الذي يدخله برغبة الفوز، وتأكيد جدارته بالفوز مرة أخرى على الوصل، وبلوغ المرحلة التالية من أغلى المسابقات، وهو يدرك أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة طموحات الفهود الساعي لردّ الدين والاستمرار في المنافسة، خصوصاً أن فرصته أصبحت صعبة في المنافسة على لقب الدوري بعد تراجعه للمركز الثاني عشر، في جدول الترتيب العام لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد مرور 12 جولة.





في المقابل، يدخل الوصل المباراة على أمل إقصاء العين من البطولة، وتعويض الهزيمة التي مُني بها أمام الزعيم في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، وسط عودة بعض اللاعبين المصابين، وطي صفحة الخسارة.





فوزفي العارضة لايف| مشاهدة مباراة العين والوصل بتاريخ 7/12/2018 مباراة كأس رئيس الدولة (بث مباشر)









من جانبه، أوضح الكرواتي زوران ماميتش أن فريقه أمام تحدٍّ جديد عندما يواجه الوصل الليلة في ثمن نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أنهم سيقاتلون بقوة من أجل تحقيق الفوز والمضي قدماً في المنافسة للدفاع عن اللقب الذي حصل عليه الفريق الموسم الماضي، لافتاً إلى أن الأمور لن تكون سهلة، لأن الوصل فريق متميز، ويملك لاعبين أقوياء في كل خطوطه، وسيكون طموحه عالياً للاستمرار في المنافسة، ولكن الثقة كبيرة بلاعبي العين ومقدرتهم على تحقيق النتيجة المطلوبة.





واستبعد المدرب الكرواتي أن تصل الأمور إلى ركلات الترجيح، وقال: «المباراة صعبة، ولكن علينا التركيز وإظهار روح القتال طوال زمن المباراة واللعب الجماعي من أجل تحقيق الفوز، وعلينا أن ننسى المباراة السابقة مع الفريق نفسه، ونتعامل معه بحذر وثقة لإحداث التفوق المنشود، وبالتالي الفوز بنتيجة المباراة، وأتمنى أن يتابع فريقنا الأداء الجيد، خصوصاً في ظل البرنامج المضغوط، حيث إن العين يؤدي مباراة كل أربعة أيام، ولكن اللاعبين الشباب الموجودين بالفريق أتاحوا الفرصة لعدد من اللاعبين للراحة والتقاط الأنفاس».





في العارضة لايف| مشاهدة مباراة العين والوصل بتاريخ 7/12/2018 مباراة كأس رئيس الدولة (بث مباشر)





من جانبه، أكد المدرب الوطني حسن العبدولي، المدير الفني لفريق الوصل، أن البطولة عزيزة على قلوب الجميع، وكل الفرق تطمح للوصول إلى الأدوار النهائية، مشيراً إلى أن الوصل واجه العين منذ ثلاثة أيام في الدوري، لكنه طوى هذه الصفحة ويلتفت للقاء اليوم.





وعن أحوال المصابين، قال العبدولي: «الإصابات واردة بعد كل مباراة، وعقب لقاء العين الماضي أصيب لاعبنا محمد سرور، ويعاني الآماً في الركبة، ونتمنى عودته سريعاً إلى المستطيل الأخضر، وكذلك نأمل بعودة الثلاثي فارس خليل وعلي سالمين وسالم العزيزي إلى صفوف الوصل في مواجهة العين».





وأضاف: «لن تؤثر الهزيمة التي وقعت للفريق أمام العين في مجريات لقاء اليوم، بل بالعكس خرجنا من المواجهة السابقة بالعديد من الأمور الإيجابية من المباراة، وقدمنا مردوداً طيباً، لكن لم يحالفنا الحظ، وأتمنى أن يكون الوصل في يومه».





وقال: «لعبنا بإصرار في لقاء العين الماضي، والأخطاء ليست فردية، لأن الدفاع يبدأ من أول مهاجم، والأدوار الدفاعية توزع من المهاجمين إلى لاعبي الوسط، وإن شاء الله نعدّل هذه المنظومة».





على جانب آخر، خصصت إدارة نادي الوصل حافلات لنقل جمهور النادي إلى استاد آل نهيان بنادي الوحدة لمساندة الإمبراطور في المباراة من إمارات: دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.









في العارضة لايف| مشاهدة مباراة العين والوصل بتاريخ 7/12/2018 مباراة كأس رئيس الدولة (بث مباشر)





يوسف أحمد: نكون أو لا نكون





أكد مهاجم الوصل يوسف أحمد، أن الإمبراطور في أتم الجاهزية لمواجهة العين، وأن اللقاء يحمل شعار «نكون أو لا نكون»، حيث نتطلع إلى الخروج من الوضعية التي يمر بها الفريق وأن نفعل شيئاً من أجل أنفسنا والمدرب والجمهور، ولا ننسى أن البطولة غالية على قلوب الجميع ونسعى إلى بلوغ مرحلة متقدمة فيها.

في العارضة لايف| مشاهدة مباراة العين والوصل بتاريخ 7/12/2018 مباراة كأس رئيس الدولة (بث مباشر)