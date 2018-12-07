القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:32 م

بدون تقطيع | مشاهدة مباراة القمة العين والوصل بث مباشر | يلا شوت | الاسطورة

بدون تقطيع | مشاهدة
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بدون تقطيع | مشاهدة مباراة القمة العين والوصل بث مباشر | يلا شوت | الاسطورة
يتجدد الموعد بين فريق العين ونظيره الوصل، مساء الجمعة، على ملعب نادي الوحدة في دور الـ 16 ببطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي.

وكان العين قد فاز على الوصل بنتيجة 3/1 في آخر لقاء بين الفريقين ببطولة الدوري الإماراتي قبل أيام، وهو ما يزيد من إثارة مواجهة الكأس.

ويبحث الوصل عن الثأر، كما يتطلع الزعيم العيناوي عن مواصلة التفوق في مواجهة ترصد تفاصيلها شبكة “الدستور الرياضي” في التقرير التالي:
بدون تقطيع | مشاهدة مباراة القمة العين والوصل بث مباشر | يلا شوت | الاسطورة

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:30 مساء اليوم الجمعة، بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي.

القوة الضاربة
بدون تقطيع | مشاهدة مباراة القمة العين والوصل بث مباشر | يلا شوت | الاسطورة


يتسلح العين بالقوة الضاربة في تشكيلة المدرب الكرواتي زوران ماميتش الذي يعتمد على المثلث الهجومي المرعب السويدي ماركوس بيرج والمصري حسين الشحات والبرازيلي كايو لوكاس في بروفة قوية، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأربعاء المقبل.

ويسعى العين لمواصلة تفوقه على الوصل، ويدرك زوران أهمية السيطرة على معركة الوسط بوجود الثلاثي أحمد برمان، ويحيى نادر ومحمد عبدالرحمن بجانب دور رباعي الدفاع محمد أحمد وإسماعيل أحمد ومهند سالم والكوري الجنوبي تسوكاسا شيوتاني والحارس خالد عيسى.

يسعى الوصل للثأر وتحقيق الفوز على حساب العين كانتصار معنوي يعيد إليه الثقة في موسم مهزوز بالنسبة للإمبراطور.

ويعتمد حسن العبدولي المدير الفني للوصل على المثلث البرازيلي فابيو ليما وفينسيوس دي ليما وكايو فرنانديز مع ثلاثي الوسط محمد سرور وعلي سالمين وخليل خميس.

ويسعى رباعي الدفاع عبد الله جاسم وأحمد عيسى وعبد الرحمن علي والكوري أوه بان سوك للتعامل مع هجمات العين المنظمة والخطيرة.

بدون تقطيع | مشاهدة مباراة القمة العين والوصل بث مباشر | يلا شوت | الاسطورة

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