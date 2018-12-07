منتدى تعزيز السلم بالإمارات يكرم وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده

كرم منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة ٧ ديسمبر ٢٠١٨م، في الجلسة الختامية لأعمال منتدى السلم ديسمبر ٢٠١٨م، نحو حلف فضول عالمي فرصة للسلام العالمي، الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في تعزيز السلم، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف، وإسهاماته العلمية والفكرية في فعاليات وأعمال المنتدى على مدار خمس سنوات.



من جانبه أشاد وزير الأوقاف بموضوع الملتقى وإنجازات منتدى السلم على مدار سنواته الخمس برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، ورعاية كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موجهًا الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ عبدالله بن بيه على اختياره لهذا التكريم في ضوء العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة السياسة الحكيمة للدولتين الشقيقتين أدام الله عز وجل أمنهما وأمانهما ووفق القيادة السياسية فيهما لكل خير.



وأكد وزير الأوقاف أن هذا التكريم يزيده حماسا لبذل المزيد من الجهد في العمل على تعزيز السلم وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.