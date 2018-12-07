القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:52 م

يوفنتوس | مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم 7-12 كورة لايف أون لاين

يوفنتوس | مشاهدة
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يوفنتوس | مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم 7-12 كورة لايف أون لاين

مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في الدوري الايطالي
يلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره إنتر ميلان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد "أليانز ستاديوم"، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وستكون الأنظار متجهة نحو الثنائي كريستيانو رونالدو وماورو إيكاردي، كونهما أسلحة الفريقين لتحقيق الفوز وحصد الثلاثة نفاط في مباراة اليوم.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في الدوري الايطالي

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة إيمري كان للمشاركة مع يوفنتوس بعدما تعافى من جراحة خضع لها بعد تعرضه لمشاكل في الغدة الدرقية، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نيانجولان مع الإنتر بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 40 نقطة بينما إنتر ميلان يتواجد في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

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