القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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01:26 ص

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09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

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03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

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12:42 ص

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10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:46 م

HD يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر بدون تقطيع | كورة اون لاين بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان

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 HD يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر بدون تقطيع | كورة اون لاين بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان

يستضيف يوفنتوس المتصدر، منافسه إنتر ميلان، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وتقام المباراة الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4، بصوت خليل البلوشي.
 HD يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر بدون تقطيع | كورة اون لاين بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، من 14 فوزًا وتعادلًا، ولم يخسر أي مباراة إلى الآن في المسابقة.

في المقابل يملك إنتر ميلام 29 نقطة في المركز الثالث، وحقق الفوز 9 مرات، مقابل تعادلين و3 خسائر.
 HD يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر بدون تقطيع | كورة اون لاين بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان
موعد مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي
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وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، حقق يوفنتوس الفوز 6 مرات، مقابل فوز وحيد لإنتر ميلان، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وسبق أن لعب الفريقان 170 مباراة في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، فاز يوفنتوس 81 مرة، مقابل 46 فوزًا لإنتر ميلان، بينما انتهت 43 مباراة بالتعادل.
 HD يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر بدون تقطيع | كورة اون لاين بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان

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