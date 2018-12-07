القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:46 م

بسبب النتائج.. إلغاء التعاقد مع مدرب الجيش الملكي المغربي

المدرب محمد فاخر
المدرب محمد فاخر
وكالات
dostor.org/2426298

أنهى الجيش الملكي المتعثر في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم تعاقده مع المدرب محمد فاخر، اليوم الجمعة، بعد توالي النتائج السلبية وازدياد غضب الجماهير.

وأفاد بيان للجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منه بأن مجلس الإدارة اجتمع اليوم مع المدرب فاخر لمناقشة الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق وسبل تجاوز الانطلاقة المتعثرة.

وأضاف البيان: "من أجل عودة النادي إلى سكة النتائج الإيجابية اعتبارا لتاريخه العريق ولمدى تطلعات وطموح جماهيره الكبيرة اتفق الطرفان على إنهاء التعامل بالتراضي" مع توجيه الشكر للمدرب وطاقمه".

ونظم البعض من أنصار الجيش الملكي وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء الماضي أمام مقر قيادة الدرك الملكي بالعاصمة الرباط للمطالبة بإصلاح أوضاع الفريق.

ويقبع فريق الجيش الملكي، الذي ودع كأس العرش مبكرا، في المركز 15 وقبل الأخير في الدوري برصيد تسع نقاط من تسع مباريات.

وسيخوض الجيش الملكي مواجهة قوية بعد غد الأحد أمام مستضيفه الوداد البيضاوي في قمة الجولة 11.

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