القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
الكابتن
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:45 م

كورة اون لاين| بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان مجانا

كورة اون لاين| بث
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يلتقى فريق يوفنتوس نظيره انترميلان اليوم الجمعة 7-12-2018 ضمن مباريات الدورى الإيطالى يلا شوووت مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر 7-12-2018 الدوري الايطالي

تذاع مباراة يوفنتوس وانترميلان فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات وذلك على قناة بى ان سبورت 4 بتعليق خليل البلوشى

تقام مباراة يوفنتوس وانترميلان بث مباشر على ملعب أليانز ستاديوم تورينو بث مباشر مباراة يوفنتوس وانترميلان بدون تقطيع

واستقر ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس علي تشكيلة فريقه الأساسية كالتالى :

فى حراسة المرمى : تشيزني وفى خط الدفاع : كانسيلو - بونوتشي - كيليني - دي شيليوأما فى خط الوسط : بيانيتش - بينتاكور - ماتويدي – ديبالا وفى خط الهجوم : مانذوكيتش - كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لفريق انترميلان

استقر لوتشانو سباليتي مدرب إنتر ميلان علي تشكيلة فريقه الأساسية كالتالي :-

فى حراسة المرمى : هاندانوفيتش أما فى خط الدفاع : سكرينيار - دي فراي - دي أمبروزيو – أسامواه وفى خط الوسط : بروزوفيتش - فيتشينو - بيريزيتش – بوليتانو وفى خط الهجوم : ماورو إيكاردي - كيتا.

تتيح الدستور من خلال بوابتها الكابتن رابط سريع شغال مجانا لقل بث مباشر مباراة يوفنتوس وانترميلان بدون تقطيع يمكن لكل محبى الكرة العالمية والمحلية مشاهدة مباراة يوفنتوس وانترميلان بى ان سبورت كورة أون لاين


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