مشاهدة ( لايف ) مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر korastar مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر في الدوري الايطالي (مجانا)

يستضيف يوفنتوس المتصدر، منافسه إنتر ميلان، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.





وتقام المباراة الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت القاهرة.





وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4، بصوت خليل البلوشي.





مشاهدة ( لايف ) مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر korastar مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر في الدوري الايطالي (مجانا)





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، من 14 فوزًا وتعادلًا، ولم يخسر أي مباراة إلى الآن في المسابقة.





في المقابل يملك إنتر ميلام 29 نقطة في المركز الثالث، وحقق الفوز 9 مرات، مقابل تعادلين و3 خسائر.

مشاهدة ( لايف ) مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر korastar مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر في الدوري الايطالي (مجانا)





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وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، حقق يوفنتوس الفوز 6 مرات، مقابل فوز وحيد لإنتر ميلان، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل.





وسبق أن لعب الفريقان 170 مباراة في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، فاز يوفنتوس 81 مرة، مقابل 46 فوزًا لإنتر ميلان، بينما انتهت 43 مباراة بالتعادل.

مشاهدة ( لايف ) مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر korastar مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر في الدوري الايطالي (مجانا)