بث مباشر - ديربي ايطالي مباراة يوفنتوس وانتر ميلان - beIN SPORT HD

تتواصل اليوم منافسات الدوري الإيطالي الجمعة 7/12/2018 ويتلقي اليوم فريقي يوفنتوس و إنتر ميلان في المرحلة الخامسة ويقدم الدستور الرياضي خدمة البث المباشر لعشاق كريستيانو رونالدو والدوري الايطالي كرة القدم بث مباشر حي حصري لمباراة يوفنتوس و انتر ميلان بجودة HD بدون تقطيع نهائيًا على بين سبورت المفتوحة / المشفرة

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر

موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم

البطولة : الدوري الايطالي

القنوات : بي ان سبورت 4

المعلق : خليل البلوشي

الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية

مباراة "ديربي إيطاليا" بين يوفنتوس وضيفه إنتر ميلان تشاهدونها الجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر

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