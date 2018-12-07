مقتل وإصابة 3 إرهابيين بمحافظة صلاح الدين العراقية

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة 3 إرهابيين، والقبض على آخر، والعثور على عبوات ناسفة في محافظة صلاح الدين.



وقال الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول- في تصريح أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقية: "إن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من قتل إرهابي، وجرح اثنين آخرين، بعد نصيب كمين محكم لهم في سلسلة جبال حمرين"، مضيفًا أن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوي ألقت القبض على مطلوب في قضايا إرهابية بمنطقة الفيصلية.



وأشار "رسول" إلى أنه تم العثور على 13 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة "الحاصودية".

