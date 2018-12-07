القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:39 م

كورة لايف| مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان| Yalla Shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم

كورة لايف| مشاهدة
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كورة لايف| مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان| Yalla Shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الـ15 في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسوف يستضيف اللقاء ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

سيكون موعد انطلاق مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة BeIN SPORT HD 4 الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإيطالي 2018 بصوت المعلق خليل البلوشي.

كورة لايف| مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان| Yalla Shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم

يدخل يوفنتوس مباراة اليوم وهو متصدراً جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، حصدهم من الفوز في 14 مباراة وتعادلاً، ولم يتلقى اليوفي أي خسارة حتى اللحظة، بينما يملك انتر ميلان 29 نقطة وضعته في المركز الثالث، محققاً الفوز في 9 مباريات وتعادل في اثنتين وخسر ثلاثة.

وفي أخر 10 مباريات جمعت بين يوفنتوس وانتر ميلان، تمكن زملاء كريستيانو رونالدو من الفوز في 6 مباريات مقابل فوز واحد للانتر، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل، ولعب الفريين 170 مباراة في الدوري الإيطالي، فاز يوفنتوس في 81 مواجهة، مقابل 46 فوز لانتر ميلان، وحسم التعادل نتيجة 43 مواجهة.
كورة لايف| مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان| Yalla Shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم

وسبق أن لعب الفريقان 170 مباراة في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، فاز يوفنتوس 81 مرة، مقابل 46 فوزًا لإنتر ميلان، بينما انتهت 43 مباراة بالتعادل.

نوافيكم بالبث الحي والمباشر للمواجهة المرتقبة بين يوفنتوس وانتر ميلان مباشر قبل انطلاق صافرة حكم المباراة الأولى بقليل.

كورة لايف| مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان| Yalla Shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم

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