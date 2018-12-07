شاهد رونالدو بث مباشر مباراة يوفنتوس وانترميلان كورة اون لاين
يلتقى فريق يوفنتوس نظيره انترميلان اليوم الجمعة 7-12-2018 ضمن مباريات الدورى الإيطالى يلا شوووت مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر 7-12-2018 الدوري الايطالي
تذاع مباراة يوفنتوس وانترميلان فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات وذلك على قناة بى ان سبورت 4 بتعليق خليل البلوشى
تقام مباراة يوفنتوس وانترميلان بث مباشر على ملعب أليانز ستاديوم تورينو بث مباشر مباراة يوفنتوس وانترميلان بدون تقطيع
واستقر ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس علي تشكيلة فريقه الأساسية كالتالى :
فى حراسة المرمى : تشيزني وفى خط الدفاع : كانسيلو - بونوتشي - كيليني - دي شيليوأما فى خط الوسط : بيانيتش - بينتاكور - ماتويدي – ديبالا وفى خط الهجوم : مانذوكيتش - كريستيانو رونالدو.
التشكيل المتوقع لفريق انترميلان
استقر لوتشانو سباليتي مدرب إنتر ميلان علي تشكيلة فريقه الأساسية كالتالي :-
فى حراسة المرمى : هاندانوفيتش أما فى خط الدفاع : سكرينيار - دي فراي - دي أمبروزيو – أسامواه وفى خط الوسط : بروزوفيتش - فيتشينو - بيريزيتش – بوليتانو وفى خط الهجوم : ماورو إيكاردي - كيتا.
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