دراسه توضح فوائد نوم الزوجين على سريرين منفصلين

أوضحت دراسة تمت من جانب باحثين بريطانين أن هناك فوائد من نوم الزوجين على سريرين منفصلين على عكس ما يتوقع العديد من الأزواج أن هذا يعمل على عدم اتمام العلاقة الحميمة بينهم ويقلل من الاستمتاع بها على عكس ذلك.



واثبتت الدراسة أن هذا يعمل على قضاء كلا الطرفين نوم هاديء خاصة أن هناك بعض الأزواج يعانون من عدم التمتع بنوم هاديء بجوار أحد أو لغيرها من الأسباب، لذا نوضح فوائد النوم على سرير منفصل خلال السطور التالية:

- تقليل المشاكل

عندما لا تحصل على قسط كافي من النوم فإن الجسم ينتج الكثير من هرمون الكوتيزول وهذا الهرمون يؤدي إلي الأرق والتهيج الذي يؤدي إلى المزيد من المضايقات اليومية التي تبدو غير محتملة للطرفين بسبب عدم الحصول على ما يكفي من الراحة.



-علاقة حميمية أفضل

يزيد من الشوق للطرف الآخر ويدعم العاطفة بينكم خصوصًا عند ممارسة العلاقة الحميمية، لأنك تتمكن من الدخول في مرحلة النوم العميق التي تحسن المزاج، وبالتالي يؤثر علي العلاقة الحميمية.



- يقليل التوتر وصحي للقلب

الحرمان من النوم المتواصل يؤدي إلي زيادة نوبات القلق والهوس وحتى التفكير المستمر، لأنه يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول ويؤدي إلى أنماط نوم مختلفة عن شريك حياتك، كما أن النوم المتواصل يعطي صحة للقلب.

- تدعيم صحة الجهاز المناعي

أظهرت الدراسات أن النوم أقل من ست ساعات كل ليلة يمكن أن يكون له أثار مدمرة على الجهاز المناعي لأنه يزيد من خطر التعرض للأمراض المزمنة.

