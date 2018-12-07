القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
الكابتن
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الايطالي

بث مباشر.. مشاهدة
dostor.org/2426276

مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر، تنطلق منافسات الأسبوع الخامس عشر فى الدورى الإيطالى يوم الجمعة 7/12/2018، مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع، ويستضيف فريق يوفينتوس عدوه التقليدى إنتر ميلان على ملعب أليانز، ويأمل اليوفى المتصدر فى استمرار هيمنته المحلية وتحقيق الانتصار، بينما يسعى الإنتر لحصد نقاط المباراة وترقب المركز الثانى فى الدورى، الديربي الإيطالي يتجدد بمواجهة كبيرى الكالتشيو يوفينتوس ضد إنتر ميلان فى الأسبوع الخامس عشر، مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم 7-12-2018 في الدوري الايطالي، يلا شوت بث مباشر لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم بدون تقطيع اون لاين، البث الحي المباشر لمباراة يوفنتوس وانتر ميلان اون لاين بجودة ضعيفة،  مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر يوتيوب جوال في اطار منافسات الدوري الايطالي، كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان مباشر 7-12-2018 (الدوري الايطالي) juventus HD كورة ستار، يلا شوت .. Juventus اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان مباشر

يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر
يوفينتوس يسعى لمواصلة هيمنته المحلية والفوز فى الديربى، تقام مباراة يوفينتوس ضد إنتر ميلان فى الأسبوع الخامس عشر من الدورى الإيطالى، ويأمل فريق السيدة العجوز فتحقيق الانتصار فى المباراة ومواصلة الهيمنة والنتائج الإيجابية، كما يسعى اليوفى فى حسم الديربى لصالحه والخروج من المباراة بالعلامة الكاملة، ويطمح الفريق فى تقديم الأداء المميز والرائع من مجموعة لاعبين عالمين أمثال رونالدو وديبالا وكودرادو وبيانيتشى.
ويتصدر اليوفى الترتيب العام فى جدول البطولة برصيد 40 نقطة من الفوز فى 13 لقاء والتعادل فى مباراة وحيدة دون تسجيل أى خسارة حتى الأن، وحقق الفريق الفوز فى مباراة الجولة الماضية أمام مضيفه فيرونتينا بنتيجة 3-0 .

يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشريوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر
بث مباشر .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي
إنتر ميلان يطمح فى تحقيق فوز بالمباراة الكبيرة والتقدم للوصافة، يحل فريق إنتر ميلان ضيفا على فريق يوفينتوس بالجولة الخامسة عشر من الكايتشو الإيطالى، ويأمل فريق النيراتزورى فى تحقيق الفوز فى اللقاء المرتقب والديربى الثانى على التوالى، كما يسعى لحسم الانتصار وحصد نقاط المباراة والتطلع لوصافة الترتيب مؤقتا، ويأمل الفريق فى الاستعداد الأمثل والجيد للمباراة الفاصلة فى الجولة الأخيرة من دورى أبطال أوروبا.
ويحتل فريق الإنتر المركز الثالث برصيد 29 نقطة من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى لقائين والخسارة فى ثلاثة مناسبات، وحقق الفريق التعادل فى لقاءه الماضى أمام فريق روما العنيد بنتيجة 2-2 .
موعد مباراة يوفينتوس وإنتر ميلان
تقام مباراة الأسبوع الخامس عشر فى الدوري الإيطالي بين يوفينتوس وإنتر ميلان يوم الجمعة 7/12/2018، وتبدأ المباراة فى الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة السابعة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة يوفينتوس وإنتر
تنقل مباراة ديربى الكاليتشو بين فريق يوفنتوس وإنتر ميلان بالأسبوع الخامس عشر على قنوات bin sport، كما تنقل قناة hd4 أحداث اللقاء المرتقب مع إذاعة استوديو تحليلى كبير يضم العديد من النجوم للتعليق على أحداث المباراة وتحليلها فور الانتهاء.

رابط مشاهدة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر
سيتم وضع رابط البث المباشر لمباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم باكثر من جوده قبل الماتش بساعه لمتابعة الاستوديو التحليلي للمباراة على قنوات بى ان سبورت

مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر على beIN SPORTS HD4.

روابط مباشرة يوتيوب أون لاين يلا شوت الجديد، كورستار كورة كول، سوف نضع روابط المباراة بث مباشر مباشرة

اقرأ أيضًا
منذ شهر

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

الزوجة القاتلة بالقليوبية: مابحبوش ولجأت لعشيقى

5 خيارات لتطوير شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب أجهزة ومستلزمات طبية

القصة الكاملة لتصوير فيديو "إباحي" على سفح الهرم

ads
الأكثر قراءة

الزوجة القاتلة بالقليوبية: مابحبوش ولجأت لعشيقى

"ميسي" يحصل على المركز الأول لأفضل 100 لاعب بالعالم

مدرب ليفربول: ماذا تريدون من محمد صلاح؟

5 علامات تظهر بجسدك عقب تناول لحم الحمير.. تعرف عليها

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

الزوجة القاتلة بالقليوبية: مابحبوش ولجأت لعشيقى

"ميسي" يحصل على المركز الأول لأفضل 100 لاعب بالعالم

مدرب ليفربول: ماذا تريدون من محمد صلاح؟

5 علامات تظهر بجسدك عقب تناول لحم الحمير.. تعرف عليها

كشكول

طالبات «طب الأزهر» يشاركن فى حملة توعوية ضد مخاطر السكر

بالصور.. «صيدلة القاهرة» تستضيف «100 مليون صحة» .. والخشت : الجامعة خالية من الفيروس خلال 8 أشهر

«أمهات مصر»: أولياء الأمور يرفعون حالة الطوارئ استعداداً لإمتحانات منتصف العام

طلاب الأزهر يشاركون فى معرض «إيديكس 2018»

9 خطوات للتغلب علي عدوانية طفلك.. تعرف عليها

الأمصار

عبقري أم مخرب؟.. عرض أعمال الفنان بانكسي من دون موافقته

السلطات المغربية: تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش

لتختلف عن "كيت".. ميجان تخطط للولادة بالتنويم المغناطيسي

بـ 16 ألف دولار.. مغربية تسرق حقيبة سيدة كويتية في لندن

لحظة اغتيال داعية إسلامي شهير في الفلبين.. فيديو

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

علّمني زايد!

بكامل وعيه.. رجل بريطانى يخضع لعملية جراحية

اختبار جديد يكشف عن السرطان في 10 دقائق

مباريات
الصحة

7 مأكولات صحية تساعد على زيادة إدرار حليب الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎