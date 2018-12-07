القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:33 م

بعد انضمامه للنقابة.. أيمن بهجت قمر: "بقيت سيناريست شرعى"

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
ياسمين محمود
dostor.org/2426275

كشف الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، اعتماده رسميًا بنقابة المهن السينمائية شعبة السيناريو.

ونشر قمر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا فيها:"اتشرفت أخيرًا بعد 20 سنة خدمة بانضمامي لعضوية نقابة المهن السينمائية شعبة السيناريو، يعني خلاص الحمد لله بقيت سيناريست شرعي".

يُذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر السنيمائية هو فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني، وشاركه في البطولة الفنان أكرم حسني، والفنانة أمينة خليل، ومن إخراج ماندو العدل.

بعد انضمامه للنقابة.. أيمن بهجت قمر: "بقيت سيناريست شرعى"
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