قمة نارية.. بث مباشر مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان يوتيوب HD في الدوري الإيطالي اليوم

قمة نارية وثأرية يستضيفها ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، تجمع بين كبيري الدوري الإيطالي يوفنتوس وإنتر ميلان في قمة الجولة الـ 15 من الكالتشيو اليوم الجمعة 7-12-2018.





وسيكون الدستور الرياضي على موعد مهذا الحدث الكبير بتقديم خدمة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي وتقام المباراة الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت القاهرة، على قناة beIN SPORTS HD 4، بتعليق خليل البلوشي.





ويتربع رفقاء رونالدو "يوفنتوس" جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، من 14 فوزًا وتعادلًا، ولم يخسر أي مباراة إلى الآن في المسابقة.





في المقابل يملك إنتر ميلام 29 نقطة في المركز الثالث، وحقق الفوز 9 مرات، مقابل تعادلين و3 خسائر.









وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، حقق يوفنتوس الفوز 6 مرات، مقابل فوز وحيد لإنتر ميلان، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل.





وسبق أن لعب الفريقان 170 مباراة في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، فاز يوفنتوس 81 مرة، مقابل 46 فوزًا لإنتر ميلان، بينما انتهت 43 مباراة بالتعادل.





لحظات وينطلق البث المباشر لمباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم الجمعة قبل الوقت المحدد للمواجهة المثيرة، المرادف لبلدك..