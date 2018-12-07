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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:31 م

وزير النقل يلتقي نظيره الموزمبيقي لبحث التعاون في مجال السكك الحديدية

وزير النقل يلتقي
علا غزال
dostor.org/2426269

التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، كارولس فورتس وزير النقل بدولة موزمبيق، وخلال اللقاء بحث الجانبان أهمية التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر، والذي كان من أبرز مؤشراته تقدم تصنيف مصر في كافة قطاعات النقل وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية، حيث أكد الدكتور هشام عرفات استعداد مصر لنقل الخبرات والتدريب في هذا المجال.

ففي قطاع النقل البحري، أشار الوزير إلى إمكانية تدريب الجانب الموزمبيقي من خلال معهد تدريب الموانئ، ومحطات تشغيل الحاويات.

وفي إطار التباحث حول التعاون في مجال الطرق والكباري، أشاد وزير النقل الموزمبيقي بقدرة الحكومة المصرية على تنفيذ 7000 كم خلال 4 سنوات، وهو ما أرجعه الدكتور هشام عرفات إلى المشروع القومي للطرق، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ظل الإرادة السياسية غير المسبوقة التي تدعم تنفيذ تلك المشروعات.

كما تطرقت المناقشات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية، الذي تعد مصر من أقدم دول العالم التي تستخدم هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، وتتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال، حيث أكد الدكتور هشام عرفات إمكانية نقل الخبرات والتدريب للعاملين في هذا المجال بدولة موزمبيق، من خلال معهد وردان لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية، والذي يشتمل على ورش ومحاكيات ودروات تدريبية في كافة قطاعات السكك الحديدية (إشارات- صيانة وإصلاح المعدات- هندسة السكة- قيادات الجرارات....).

وأشاد وزير النقل بدولة موزمبيق بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات، منها قطاع النقل، وذلك في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين مصر والدول الإفريقية، وهو ما أكده انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته القادمة الـ31 لعام 2019.

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