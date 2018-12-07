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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:31 م

الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل أحد عناصر "داعش" بالموصل

الاستخبارات العسكرية
أ ش أ
dostor.org/2426268

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على مجهز الأسلحة لخلايا تنظيم "داعش" بالجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وذكرت المديرية- في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز": "إن دوريات فوج المهمات الأول، التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، ألقت القبض على مجهز الأسلحة لخلايا تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة الفيصلية، بالجانب الأيسر من الموصل".

وأضاف البيان أن عملية الاعتقال تمت إثر معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعة مستمرة لتحركاته، مشيرا إلى أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.

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