kora sport | مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان - يلا شوت يوفنتوس وانتر ميلان بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين

نقدم لكم مساء اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018. بث مباشر لمباراة انتر ميلان ويوفنتوس. ، ضمن اطار الجولة 15 لبطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى ” الكالتشيو“.





حيث يستضيف اليوم فريق يوفنتوس منافسة انتر ميلان، في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي، والتي تقام على ملعب “أليانز ستوديوم” بتورينو – معقل الفريق المُلقب بـ “السيدة العجوز” اليوفنتوس.





يحتل يوفنتوس المركز الأول على جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 40 نقطة، بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثالث فريق “انتر ميلان”.





kora sport | مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان - يلا شوت يوفنتوس وانتر ميلان بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين





وتُعد هذه المواجهة من أكثر المواجهات تاريخ الكرة الإيطالية ” من حيث عدد المباريات بين الفريقين” ودائماً ما تحمل مبارياتهما طابعاً تنافسياً عالي، وهو ما جعل الصحفيين يطلقون عليها مباراة ديربي إيطاليا.





kora sport | مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان - يلا شوت يوفنتوس وانتر ميلان بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين





موعد المباراة





تقام مباراة اليوم “بمشيئة الله تعالى ” تمام الساعة 9:30مساءً بتوقيت القاهرة و الساعة 10.30 بتوقيت مكة المكرمة.





البعض لا يعلم لماذا يطلق على مواجهات اليوفي والإنتر لقب “ديربي إيطاليا” ولماذا لم يطلق على مواجهات يوفنتوس وإي سي ميلان خاصة أن الأخير يتفوق على جاره في ميلانو بالألقاب عبر التاريخ؟





والإجابة هي أن مصطلح ديربي إيطاليا بدأ فعلياً في عام 1967 عن طريق الإيطالي الشهير جياني بريرا والذي يعتبر الصحفي الرياضي الأكثر تأثيراً في القرن العشرين، مفسراً تسميته لقوة القطبين في تلك الفترة، وبسبب القوة الاقتصادية للطرفين بقيادة أندريا أنييلي وماسيمو موراتي في تلك الفترة بجانب التفوق في عدد الجماهير داخل وخارج إيطاليا، والعداوة الكبيرة بينهما والذي امتد إلى قضية “كالتشيو بولي” عام 2006.

kora sport | مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان - يلا شوت يوفنتوس وانتر ميلان بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين





يوفنتوس كان في عداوة قديمة مع ميلان وفيورنتينا لكن الأجواء توترت بشدة مع إنتر في عام 2006 بعدما تورط يوفنتوس في فضيحة مراهنات وتم سحب لقبين للدوري منه ومنحهما لإنتر، وهو ما ترفض جماهير اليوفي الإعتراف به.





التاريخ الأسود بين “البيانكونيري” و “الاتزوري” كان حافل بالمشاحنات وخاصة في موسم 1960-1961، بعدما فاز إنتر على اليوفي إلا أن رابطة الأندية قررت إلغاء المباراة وإعادتها، وذكر رئيس إنتر آنذاك “أنجيلو موراتي” أن هذا الأمر سببه العلاقة الجيدة بين يوفنتوس والاتحاد الإيطالي لكرة القدم والذي يرأسه “أومبرتو أنيلي” إبن عائلة ملاك النادي الأبيض والأسود، لتشتعل العداوة بين الناديين.

kora sport | مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان - يلا شوت يوفنتوس وانتر ميلان بدون تقطيع يوتيوب HD|كورة اون لاين