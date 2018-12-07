القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
مصر
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:25 م

مرصد الكهرباء: 15 ألفًا و400 ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل المتوقع

مرصد الكهرباء: 15
أ ش أ
dostor.org/2426262

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم الجمعة تبلغ 15 ألفا و400 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الخميس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأشار المرصد - في نشرته اليوم - إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 22 ألفا و600 ميجاوات مقابل 24 ألفا و200 ميجاوات أمس الخميس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و300 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الساعة الثالثة عصرا، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ يوم

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ يوم

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ يوم

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

منذ 5 أيام

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

منذ اسبوع

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

الآن

الزوجة القاتلة بالقليوبية: مابحبوش ولجأت لعشيقى

5 خيارات لتطوير شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب أجهزة ومستلزمات طبية

القصة الكاملة لتصوير فيديو "إباحي" على سفح الهرم

ads
الأكثر قراءة

الزوجة القاتلة بالقليوبية: مابحبوش ولجأت لعشيقى

"ميسي" يحصل على المركز الأول لأفضل 100 لاعب بالعالم

مدرب ليفربول: ماذا تريدون من محمد صلاح؟

5 علامات تظهر بجسدك عقب تناول لحم الحمير.. تعرف عليها

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

الزوجة القاتلة بالقليوبية: مابحبوش ولجأت لعشيقى

"ميسي" يحصل على المركز الأول لأفضل 100 لاعب بالعالم

مدرب ليفربول: ماذا تريدون من محمد صلاح؟

5 علامات تظهر بجسدك عقب تناول لحم الحمير.. تعرف عليها

كشكول

طالبات «طب الأزهر» يشاركن فى حملة توعوية ضد مخاطر السكر

بالصور.. «صيدلة القاهرة» تستضيف «100 مليون صحة» .. والخشت : الجامعة خالية من الفيروس خلال 8 أشهر

«أمهات مصر»: أولياء الأمور يرفعون حالة الطوارئ استعداداً لإمتحانات منتصف العام

«الدبلومة الأمريكية» تضع «عبد الغفار» في مأزق .. أولياء الأمور يطالبون بإلغاء القرار: يدمر مستقبل أولادنا

طلاب الأزهر يشاركون فى معرض «إيديكس 2018»

الأمصار

عبقري أم مخرب؟.. عرض أعمال الفنان بانكسي من دون موافقته

السلطات المغربية: تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش

لتختلف عن "كيت".. ميجان تخطط للولادة بالتنويم المغناطيسي

بـ 16 ألف دولار.. مغربية تسرق حقيبة سيدة كويتية في لندن

لحظة اغتيال داعية إسلامي شهير في الفلبين.. فيديو

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

علّمني زايد!

بكامل وعيه.. رجل بريطانى يخضع لعملية جراحية

اختبار جديد يكشف عن السرطان في 10 دقائق

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

7 مأكولات صحية تساعد على زيادة إدرار حليب الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎