مرصد الكهرباء: 15 ألفًا و400 ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل المتوقع

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم الجمعة تبلغ 15 ألفا و400 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الخميس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وأشار المرصد - في نشرته اليوم - إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 22 ألفا و600 ميجاوات مقابل 24 ألفا و200 ميجاوات أمس الخميس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و300 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الساعة الثالثة عصرا، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.



ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.