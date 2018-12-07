القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:25 م

"أوقاف أسوان" تفتتح مسجدًا بكوم أمبو بتكلفة 3 ملايين جنيه

الشيخ محمود قناوي
الشيخ محمود قناوي
أ ش أ
dostor.org/2426261

افتتح الشيخ محمود قناوي، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، اليوم الجمعة، مسجدا في قرية الإسماعيلية بمدينة كوم أمبو، والذي تم الانتهاء من إنشائه بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين جنيه.

وقال وكيل وزارة الأوقاف- في تصريحات اليوم- إن المسجد أقيم بالجهود الذاتية من خلال تبرعات أهالي القرية، وهو تابع لإدارة أوقاف كوم أمبو، وتم إنشاؤه في عام واحد، مشيرا إلى أن المسجد يضم مصلى للرجال وآخر للسيدات، بجانب مكتبة وغرفة لإمام المسجد، فيما تم فرش المسجد وتجهيزه من خلال وزارة الأوقاف لأداء رسالته الدينية على أكمل وجه.

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