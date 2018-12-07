"أوقاف أسوان" تفتتح مسجدًا بكوم أمبو بتكلفة 3 ملايين جنيه

افتتح الشيخ محمود قناوي، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، اليوم الجمعة، مسجدا في قرية الإسماعيلية بمدينة كوم أمبو، والذي تم الانتهاء من إنشائه بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين جنيه.



وقال وكيل وزارة الأوقاف- في تصريحات اليوم- إن المسجد أقيم بالجهود الذاتية من خلال تبرعات أهالي القرية، وهو تابع لإدارة أوقاف كوم أمبو، وتم إنشاؤه في عام واحد، مشيرا إلى أن المسجد يضم مصلى للرجال وآخر للسيدات، بجانب مكتبة وغرفة لإمام المسجد، فيما تم فرش المسجد وتجهيزه من خلال وزارة الأوقاف لأداء رسالته الدينية على أكمل وجه.