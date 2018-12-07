القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:16 م

في ديربي الكالتشيو مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر 7-12-2018 الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر 7-12-2018 الدوري الإيطالي

يوفنتوس وإنتر ميلان
يوفنتوس وإنتر ميلان
dostor.org/2426161

يلتقي مساء اليوم، فريق "السيدة العجوز" يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي، مع "الروسونيري" فريق إنتر ميلان صاحب المركز الثالث، ضمن مباريات الجولة 15 بالدوري الإيطالي الكالتشيو.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر 7-12-2018 الدوري الإيطالي

يتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 40 نقطة من 14 مباراة دون هزيمة وبتعادل وحيد وبهجوم هو الأقوى بتسجيل 31 هدفًا، ودفاع هو الأقوى أيضا باستقبال 8 أهداف فقط مع المدرب ماسيمليانو آليجري.

بينما يحتل إنتر ميلان، بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وحصد الفريق 9 انتصارات و3 هزائم وتعادلين وسجل 27 هدفًا واستقبل 12 هدفًا، ويعد الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف الفريق بالدوري برصيد 8 أهداف.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر 7-12-2018 الدوري الإيطالي

تقابل الفريقان في 233 مباراة رسمية فاز يوفنتوس 105 مرة مقابل 73 فوز لإنتر ميلان و57 تعادلًا وأحرز يوفنتوس 340 هدفًا مقابل 295 هدفًا لإنتر ميلان.

وكان أكبر فوز في تاريخ المواجهات من نصيب يوفنتوس بنتيجة 9/1 العام 1961، ولم يفز إنتر ميلان في آخر 3 لقاءات جمعته باليوفي، فهل تنجح الأفاعي في إيقاف خطوات السيدة العجوز في كلاسيكو إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر 7-12-2018 الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يقام كلاسيكو الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلان مساء اليوم الجمعة، على ستاد ملعب إليانز، في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل قناة BIENSPORTS 4 HD المباراة.

وتظل مواجهة يوفنتوس وإنتر دائما إحدى المباريات الكلاسيكية الشهيرة في الكرة الإيطالية، بين عملاقين يتصارعان على البطولات المحلية باستمرار، ورغم التفوق الواضح لليوفي في السنوات الأخيرة إلا أن المواجهة وتفاصيلها تشهد ندية شديدة.

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