مطار القاهرة يستقبل 5 آلاف راكب من مختلف الجنسيات

استقبل مطار القاهرة خلال الـ12 ساعة الماضية، أكثر من 5 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، لزيارة المدن السياحية والأثرية والسياحية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتبعة في تلك الحالات.



ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي 150 رحلة جوية قادمة من مختلف المطارات العالمية والعربية والجوية، وتم تقديم كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية ومسئولي العلقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى، ومصر للطيران وشرطة السياحة، وتم تأمين خروج تلك الوفود السياحية إلى مقرات إقامتهم بفنادق القاهرة.

