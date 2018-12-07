"بوتين" يلتقى رئيس وزراء اليونان بموسكو فى مسعى لتحسين العلاقات

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو اليوم الجمعة، رئيس وزراء اليونان إليكسيس تسيبراس، فى إطار مساعى لتحسين العلاقات مع هذه الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (ناتو).



وتلقت العلاقات الدافئة نسبيًا بين موسكو وأثينا صفعة فى وقت سابق العام الجارى، عندما قامت اليونان بطرد دبلوماسيين روسيين اثنين على خلفية اتهامها لروسيا بالتدخل فى العلاقات بينها وبين جارتها مقدونيا.



وواجهت روسيا اتهامًا بالتدخل من أجل عرقلة انضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبى وحلف الأطلسى.



وقال المساعد الرئاسى يورى أوشاكوف فى تعليقات أوردتها وكالة الأنباء الروسية "تاس": "هذه زيارة من نوع خاص لأن الغرض منها وضع حد لفترة مضطربة من العلاقات الثنائية".



وكان رئيس الوزراء الروسى دميتري ميدفيديف، قد أجرى محادثات مع نظيره اليونانى فى موسكو، تناولت سبل تنمية العلاقات الاقتصادية.