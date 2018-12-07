المنظمة المشغلة لـ"أكواريوس" تواصل عمليات الإنقاذ بأخرى قريبًا

قالت منظمة "إس إو إس - مديتراني" غير الحكومية، التي تقوم بعمليات إنقاذ مهاجرين عبر السفينة أكواريوس، إنها تريد مواصلة عملها على سفينة أخرى في أقرب وقت ممكن.



وقالت فيرينا بابك، مديرة مكتب ألمانيا الخاصة بـ(إس أو إس مديتراني): "نحن نبحث عن سفن جديدة ونجري محادثات مع عدة شركات سفن".



وأضافت: أن المنظمة غير الحكومية ستجد سفينة إنقاذ جديدة بحلول 2019 على الأكثر.



وتابعت: "لقد كانت أكواريوس رمزا كبيرا بكل وضوح"، ولكن في النهاية إنها ليست سوى سفينة بحاجة للإحلال.



يشار إلى أن أكواريوس تشغلها بشكل مشترك منظمة "إس إو إس - مديتراني" ومنظمة "أطباء بلا حدود". وقالتا أمس الخميس إن السفينة ستوقف عملياتها في البحر المتوسط جراء الانتقادات الحادة من جانب الدول الأوروبية.