"الدستورية" بزامبيا تسمح لرئيس البلاد بخوض الانتخابات المقبلة

قضت المحكمة الدستورية في زامبيا بأنه يمكن لرئيس البلاد إدجار لونجو، خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في عام 2021.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، أن المحكمة أشارت إلى أن لونجو لم ينتهك الدستور الذي يسمح بتولي الرئيس فترتين رئاسيتين، حيث قالت إن الفترة الرئاسية الأولى للونجو قد استمرت سنة واحدة وستة أشهر فقط عندما تولى الحكم عقب وفاة الرئيس السابق المنتخب مايكل ساتا.



وأضافت الشبكة أن لونجو قال إن الدستور ينص على أن الرئيس يعتبر أنه قد أمضى فترة رئاسية إذا كان في منصبه لمدة ثلاث سنوات على الأقل.