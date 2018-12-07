القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:54 م

"لافروف": احتجاز المديرة المالية لهواوي يعكس الغطرسة الأمريكية

لافروف
لافروف
dostor.org/2426137

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن احتجاز المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا في كندا هو مثال على السياسة الأمريكية الخارجية "المتغطرسة".

وقال خلال مؤتمر صحفي في ميلانو إن هذا يظهر كيف تفرض واشنطن قوانينها خارج حدود سلطتها القضائية.

وألقت الشرطة الكندية القبض على منغ وان تشو، البالغة من العمر 46 عاما، المديرة المالية لشركة هواوي وابنة مؤسس الشركة في الأول من ديسمبر بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق لرويترز إن احتجازها، الذي أعلنت السلطات الكندية عنه مساء أمس الأول الأربعاء، جاء في إطار تحقيق أمريكي بشأن مزاعم بالتخطيط لاستخدام النظام المصرفي العالمي للالتفاف حول العقوبات الأمريكية على إيران.

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