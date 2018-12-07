الاتحاد الأوروبي يناقش تطورات العلاقات مع إيران الإثنين المقبل

أكد مصدر دبلوماسي في بروكسل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون، الإثنين المقبل في بروكسل، لمناقشة علاقات الاتحاد الأوروبي بإيران، وذلك بناء على طلب من كل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهي الدول المشاركة في رعاية الاتفاق النووي مع طهران.



وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل - وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"- إن مناقشة الوزراء لن تقتصر على ما يتعلق بالاتفاق النووي وتطورات التعامل معه، ولكن مسألة اختبارات الصواريخ الإيرانية والسلوك الإقليمي لإيران وجوانب من نشاطها السلبي في أوروبا نفسها، حيث اشتكت دول أوروبية مؤخرًا ومنها فرنسا وبلجيكا والدنمارك من أنشطة هدامة لإيران فوق أراضيها.



ووصف المصدر، المناقشات بأنها مهمة ويمكن أن تؤدي إلى تحول في الموقف مع توقع صدور توصيات محددة بشأن ذلك في شهر يناير.