مقتل 17 مدنيًا فى هجومين لمسلحين بالكونغو

أعلنت بلدية مدينة بيني في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، مقتل 17 مدنيًا في هجومين نسبا إلى المتمردين الأوغنديين في حركة "القوات الديمقراطية الحليفة" في بلدية مدينة بيني، شمال شرق البلاد.



وقال رئيس بلدية بيني نيوني ماسومبوكو بواناكانا وفقًا لقناة (فرانس 24)، إن "القوات الديمقراطية الحليفة" أعدمت 12 مدنيًا بالسلاح الأبيض في مانغوليكيني في محيط بيني، مضيفًا أن 5 آخرين قتلوا من قبل هؤلاء اللصوص في حي بايدا بشمال شرق المدينة.



ويقوم الجيش الكونغولي وقوة مهمة الأمم المتحدة في الكونغو بعملية عسكرية مشتركة ضد القوات الديمقراطية الحليفة منذ نوفمبر، فيما قتل 7 من قوات الأمم المتحدة وجنود كونغوليين فى منتصف نوفمبر خلال هذه العملية.