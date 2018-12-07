مدير آثار الأهرامات لـ"الدستور": صاحب الفيديو "الإباحي" سيمنع من دخول مصر

ثورة غضب عارمة، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما النشطاء المصريين، بسبب فيديو صنف على أنه "إباحي" للمصور الدنماركي "إندرياس هفيد"، وصديقته، خلال تسلقهما قمة هرم خوفو.



من جانبه، قال أشرف محيي مدير آثار منطقة الأهرامات، إن الأمر الآن قيد التحقيق، مشيرًا إلى أن الفيديو يجمع العديد من المتناقضات، وهو ما يدعو للشك حول حقيقة المقطع المصور.



وأشار"محيي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أنه يتم الآن التواصل مع الآثار، للوقوف على حقيقة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل.



وأكد "محيي" أنه تم عمل مذكرة على ما تم تداوله في هذا الفيديو، مبينًا أنه تم تحويل هذه المذكرة للنيابة العامة، لإتمام الإجراءات اللازمة، والتحقق من هذا المحتوى.



وأوضح محيي، مدير الآثار في منطقة الأهرامات، أنه في حالة إثبات النيابة أن هذا الفيديو حقيقي، سيتم التواصل مع الخارجية، لاتخاذ بعض الإجراءات اللازمة ضد هذا المصور الدنماركي، والتي يمكن أن تصل إلى منعه من دخول مصر مرة أخرى.