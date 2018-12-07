انتشال 9 جثامين من أصل 34 في انهيار بئر ذهب شمال السودان

ذكرت صحيفة "سودان تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن شرطة الدفاع المدني السوداني انتشلت جثامين 9 منقبين من تحت أنقاض بئر تهدم على 34 من المنقبين عن الذهب مساء أمس، بمنطقة قبقبة شرق أبوحمد بولاية نهرالنيل - شمال السودان.



وأشارت المصادر إلى أن شرطة الدفاع المدني تجتهد لانتشال جثامين 25 آخرين من المنقبين التقليديين.



وينشط التعدين التقليدي في السودان بعدة ولايات أبرزها في "نهر النيل شمال وجنوب كردفان البحر الأحمر والولاية الشمالية".