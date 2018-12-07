"برانديلي" يقترب من تدريب جنوة المتعثر

اقترب تشيزاري برانديلي مدرب منتخب إيطاليا السابق من تولي قيادة جنوة المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خلفا لإيفان يوريتش لتنتهي الفترة الثالثة للمدرب الكرواتي مع النادي بعد شهرين فقط.



وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن يوريتش أقيل بشكل فوري بعد خروج جنوة من كأس ايطاليا أمس الخميس أمام فريق فيرتوس أنتيلا المنتمي للدرجة الثالثة بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3.



ولم يؤكد جنوة، الذي تأسس في 1893 وهو أقدم ناد معاصر في ايطاليا، التقارير لكنه قال صباح اليوم الجمعة عبر تويتر "تشيزاري برانديلي وصل إلى فيلا روستان (مقر تدريبات الفريق)".



وعاد يوريتش لقيادة جنوة في أكتوبر بعد رحيل دافيدي بالارديني لكنه فشل في تحقيق أي فوز في ثماني مباريات رسمية.



ودرب برانديلي إيطاليا لمدة أربع سنوات وقادها لنهائي بطولة أوروبا 2012 عندما خسر أمام إسبانيا واستقال بعد الخروج من دور المجموعات في كأس العالم 2014.



وبعدها قضى فترات قصيرة مع جلطة سراي وبلنسية والنصر الإماراتي.