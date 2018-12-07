القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:45 م

اختبار جديد يكشف عن السرطان في 10 دقائق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2426120

استحدث علماء وباحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية اختبارًا يمكن من خلاله اكتشاف السرطان خلال 10 دقائق.

وتعتمد تقنية الفحص التي لا تزال تجريبية على سمات في الشفرة الوراثية (دي إن إيه) تبين أنها مشتركة بين جميع أنواع السرطان.

وأظهرت التجارب التي أجراها فريق البحث تشابهًا في أحد السمات بين "الدي إن إيه" لسرطان الثدي والقولون، والبروستاتا، والغدد الليمفاوية.

وتبين أن نسبة دقة الفحص تصل إلى 90%، بعد تجربته على 200 عينة دم.

وبحسب التقرير الذي نشرته دورية "نيتشر كوميونيكيشن"، يعتمد الفحص على استخدام جسيمات متناهية الصغر "نانو" من الذهب، والتي تتحد مع أنسجة السرطان ويتغير لونها، ويمكن رؤية تغير اللون في الماء بالعين المجرّدة، وهي سمة تجعل الفحص سهلًا وقليل التكلفة.

وأجرى الباحثون تجارب عديدة أثبتت وجود سمات مشتركة بين استجابة "الدي إن إيه" للسرطان أيًا كان نوعه.

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