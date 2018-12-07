لقاء رهباني مشترك بين "الكاثوليكية" و"الأرثوذكسية" (صور)

نظمت الرهبنة الفرنسيسكانية التابعة لكنيسة الكاثوليكية بمصر مع الرهبنة الارثوذوكسية، لقاءً روحيًا رهباني بكنيسة سان جوزيف بوسط البلد.



وبدأت فعاليات اللقاء، صباح اليوم الجمعة، تحت عنوان "نقاء الحياة الرهبانية "، بحضور الأب كمال لبيب، الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان، والأنبا توماس عدلي، المدبر الرسولي لإيبارشية الجيزة والفيوم، وبني سويف للأقباط الكاثوليك.



وشارك في الحضور كل من: الأنبا مكاري، أسقف شمال شبرا للأقباط الأرثوذوكس، والأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا للأقباط الأرثوذوكس، والأب ميلاد شحاتة، مسئول المركز الثقافي الفرنسيسكاني للأقباط الكاثوليك، وأكثر من ١٥٠ فرد من الرهبان والراهبات وجمعيات الحياة المكرسة كاثوليكية منها وأرثوذوكسية،



وبدأ اللقاء بصلاة الافتتاح "صلاة درب الصليب" بالكنيسة، وكلمة الافتتاح للجنة المنظمة مع الأنبا دانيال كما تضمن اليوم العديد من الفقرات مثل اللقاء الأول مع الأنبا مكاري، وفترة من الترانيم مع كورال لنا رجاء التابع لكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون للأقباط الكاثوليك، وعرض فيديو مسجل للأنبا ابيفانيوس للكلمة التي ألقاها في لقاء رهبان وراهبات مصر الأول في عام ٢٠١٥، وكلمة للأنبا توماس.



وبدأ اللقاء الثاني مع الاب ميلاد شحاتة تلاه لقاء مفتوح وتبادل للخبرات، ومن ثم تم اختتام اليوم بكلمة من الأب كمال لبيب والبركة الختامية ومشاركة الطعام سويا، لتعميق العلاقات.



يشار إلى أن اليوم هو اللقاء السنوي الرابع للرهبان والراهبات بمصر.

