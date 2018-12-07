بكين قلق بشأن عزم اليابان حظر شراء معدات من شركتين صينيتين

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها البالغ حيال التقارير التي تتحدث عن عزم اليابان حظر شراء معدات من شركتي "هواوي تكنولوجيز" و"زد.تي.إي" الصينيتين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانج- خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الحكومة الصينية تشجع الشركات الصينية العاملة في الخارج على الالتزام بقوانين ولوائح الدول التي تعمل بها، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة معاملة هذه الشركات في المقابل على قدم المساواة.



وكانت تقارير تحدثت أن الحكومة اليابانية ستعدل قواعدها الداخلية للشراء، وأن الحكومة اليابانية لا تخطط لذكر اسم "هواوي" و"زد.تي.إي" على وجه الخصوص في المراجعة، لكنها ستضع معايير تهدف إلى تعزيز الأمن تطبق على الشركتين؛ لتعزيز دفاعاتها في مواجهة تسرب المعلومات والهجمات الإلكترونية.