"الزياني": الملف الإيراني أحد محاور القمة الخليجية غدًا بالرياض

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، أن الملف الإيراني سيكون إحدى القضايا الهامة التي ستناقش في القمة الخليجية، والمقرر عقدها غدًا الأحد، في الرياض، داعيًا إيران إلى مراجعة توجهاتها السياسية في المنطقة بعد تطبيق العقوبات الأمريكية المشددة عليها.



وفي حوار أجرته صحيفة "الشرق الأوسط" مع "الزياني"، ونشر اليوم الجمعة، قال إن إيران دولة مهمة، ومجلس التعاون كان يسعى لإقامة علاقات تعاون معها، إلا أنها استمرت التدخل في شئون دول المجلس الداخلية، وقدمت الدعم للتنظيمات الإرهابية والميلشيات لزعزعة أمن واستقرار المنطقة".



يأتى ذلك على خلفية دعم إيران للميليشيات الحوثية فى اليمن، وعدد من الميليشيات الأخرى بالمنطقة العربية، سعيًا لزعزعة استقرار المنطقة، لاسيما المعارضة فى البحرين والكويت، وهى من دول مجلس التعاون الخليجى.

