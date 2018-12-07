الليلة.. وائل كفورى يلتقى بجمهوره فى الأردن

وصل النجم اللبناني وائل كفورى، مساء أمس الخميس إلى الأردن، استعدادًا لإحياء حفله المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، برفقة فرقته الموسيقية، بأحد الفنادق الكبرى بالبحر الميت داخل مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات.



ومن المقرر أن يشدو "كفوري" خلال الحفل بباقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، منها: تبكي الطيور، بيحن، سألوني، الغرام المستحيل، شو مبكيكي، ما تحكي، وبكذب عليكي.



وعلى صعيد آخر، يضع "كفوري" حاليًا اللمسات النهائية على مجموعة من الأغنيات السينجل، لطرحها مطلع العام الجديد 2019 لطرحها بالأسواق.



وكان "كفوري" أحيا مؤخرًا مجموعة من الحفلات الغنائية فى عدد من البلدان العربية والأجنبية، آخرها حفلان على مسرح دار أوبرا السلطانية مسقط، وآخر على أحد المسارح الكبرى بديترويت فى الولايات المتحدة الأمريكية، وحفل بأحد الفنادق الكبرى في قبرص، وآخر بمدينة إسطنبول التركية، كما شارك في فعاليات عدة مهرجانات لبنانية، منها طرابلس، وعمشيت، في منطقة قضاء جبيل بلبنان.



يذكر أن وائل كفوري، طرح مؤخرًا أحدث أغنياته "أخدت القرار"، على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات منير بوعساف، وألحان ملحم أبوشديد.